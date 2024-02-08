Астрологический прогноз на 2024 год: ожидаемые изменения для разных знаков зодиака Елена Галицкая2024 год обещает стать переломным для многих знаков зодиака, предвещая активность и перемены в различных сферах жизни, передают журналисты сайта ftimes.
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