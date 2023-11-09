Самый крупный в истории аукционов бриллиант продан более чем за 44 млн долларов

Самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант продан более чем за 44 миллиона долларов. Масса бриллианта грушевидной огранки — примерно 17 карат, в течение последних сорока лет драгоценность находилась в частной коллекции.
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