Администрациям аэропортов рекомендуется улучшить обслуживание пассажиров с детьми

И предоставлять им комфортные условия размещения в случае задержки рейса «Администрациям аэропортов стоит направлять пассажиров с детьми в бизнес-залы или предоставлять им место в капсульных отелях в случае задержек рейсов более чем на два часа», – сказал ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко.