НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Что ещё придумают чиновники? Паспорт - это что, уже не документ?В Минпромторге пр...
  • чак
    Вахмистров сказал, а азер-беглов что думает?«Люди чтят Победу...
  • Валерий Евстафьев
    Губерниев, самый немилосердный суд у дьявола.Губерниев раскрит...

Администрациям аэропортов рекомендуется улучшить обслуживание пассажиров с детьми

Администрациям аэропортов рекомендуется улучшить обслуживание пассажиров с детьми

И предоставлять им комфортные условия размещения в случае задержки рейса «Администрациям аэропортов стоит направлять пассажиров с детьми в бизнес-залы или предоставлять им место в капсульных отелях в случае задержек рейсов более чем на два часа», – сказал ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх