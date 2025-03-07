Пенсионер-южноуралец отдал 1,7 миллиона рублей после общения с «силовиком»

Житель Троицка лишился более 1,7 млн рублей после разговора с «сотрудником силового ведомства». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским 63-летний мужчина рассказал, что все началось после звонка якобы из ресурсоснабжающей компании с сообщением о замене счетчиков электроэнергии.
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