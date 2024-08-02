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Петербургский дневник

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Троллейбусное движение по улице Кораблестроителей у дома № 32 будет закрыто

Троллейбусное движение по улице Кораблестроителей у дома № 32 будет закрыто

С 07:00 3 августа до 19:00 4 августа В Петербурге в связи с аварийными работами на сетях коммуникаций с 07:00 3 августа до 19:00 4 августа закрывается троллейбусное движение по улице Кораблестроителей у дома № 32 (в одном направлении).

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