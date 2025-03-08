Главный симулянт в РПЛ вовсе не Соболев: у этого футболиста он может даже поучиться

Таланты Комличенко!Новый кэп «Ростова» — Николай Комличенко. После ухода Глебова испанский тренер Джонатан Альба выбрал капитаном именно пробивного форварда — заслужил своей игрой на протяжении уже четырех сезонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии