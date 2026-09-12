Российские бойцы пресекли две попытки ВСУ прорвать окружение под Харьковом

Министерство обороны РФ сообщило о предотвращении двух попыток штурмовых групп ВСУ выйти из окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области.
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