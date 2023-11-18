Google всё-таки отключит в Chrome механизм, через который работают блокировщики ре...

Google всё-таки отключит в Chrome механизм, через который работают блокировщики рекламыБлокировщик рекламы uBlock Origin считается одним из лучших расширений в своём сегменте, но предстоящим летом он может прекратить существование в своём теперешнем виде: Google рассказала о планах прекратить поддержку API Chrome Manifest V2 и полностью перейти на Manifest V3, который несовместим с существующими блокировщиками рекламы.