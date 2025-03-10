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Обвиняемые в шпионаже британские дипломаты покинут РФ в двухнедельный срок

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер, обвиняемые в проведении разведывательно-подрывной работы против России, должны будут покинуть страну в двухнедельный срок.

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