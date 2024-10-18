Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»  

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM В итоге длина «Зеркальной линии» составит 170 километров, хотя ее начальный этап, который будет завершен к 2030 году, будет длиной «всего» в 2,4 километра.
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