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Царьград

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Курьёз на Карпатском форуме: президент Румынии занялся носками и отвлек Зеленского от доклада

Курьёз на Карпатском форуме: президент Румынии занялся носками и отвлек Зеленского от доклада

Президент Румынии поправил носки на форуме и отвлёк Зеленского.Во время Карпатского экономического форума на Украине президент Румынии Никушор Дан занялся носками прямо в зале заседаний.

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