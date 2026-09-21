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Спорт Уик-Энд

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Экс-тренер «Спартака» – о Семаке в «Зените»: «Всё имеет срок годности»

Экс-тренер «Спартака» – о Семаке в «Зените»: «Всё имеет срок годности»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о проблемах «Зенита». Он считает, что Сергею Семаку не хватает свежести во взглядах и оценках.

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