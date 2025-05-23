В Госдуме разъяснили новую методику расчета пособия для беременных студенток

Новая методика расчета пособия по беременности для матерей-студенток нужна для того, чтобы более справедливо рассчитывать размер поддержки, так как у студентов нет трудового стажа для получения выплаты от Соцфонда, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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