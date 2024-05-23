В Российской академии наук готовы оценить новые налоговые параметры

Российская академия наук готова принять активное участие в оценке новых налоговых параметров, сказал глава РАН Геннадий Красников на парламентских слушаниях в Госдуме по совершенствованию налогового законодательства России 23 мая.
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