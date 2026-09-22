Биолог Марина Татаренко рассказала, как помочь собаке при грозе

Марина Татаренко, преподаватель Государственного университета просвещения, советует не акцентировать внимание на страхе собаки перед грозой.
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