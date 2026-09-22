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Царьград

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Биолог Марина Татаренко рассказала, как помочь собаке при грозе

Биолог Марина Татаренко рассказала, как помочь собаке при грозе

Марина Татаренко, преподаватель Государственного университета просвещения, советует не акцентировать внимание на страхе собаки перед грозой.

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