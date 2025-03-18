Юрий Алексеев: «Политические» в Латвии: Почему за решеткой оказываются только русские?

Почему в Латвии «политическими преступниками» становятся исключительно русские и русскоязычные? За что латвийские власти сажают домохозяек, ученых и правозащитников? Почему в Риге героями считают легионеров СС, а в Крыму — празднуют воссоединение с Россией? Юрий Алексеев, латвийский журналист, живущий в Беларуси, в эфире «EUROMORE» обсудил с Александром Вальдманом эти и другие вопросы – о репрессиях, нацистских героях и абсурде балтийского правосудия.