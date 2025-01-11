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В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний

В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Свыше 6 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланировано в РФ в 2025 году, большинство из них придется на ЕДГ-2025, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.

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