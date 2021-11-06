Вечерняя Москва

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Новые бригады скорой помощи сформируют в ЕАО после увольнения медиков

Новые бригады скорой помощи сформируют в ЕАО после увольнения медиков

Новые бригады скорой помощи будут сформированы за счет перераспределения сотрудников и привлечения новых специалистов в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), где из-за нежелания прививаться от COVID-19 решили уволиться 26 медиков.

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