Новые бригады скорой помощи сформируют в ЕАО после увольнения медиков

Новые бригады скорой помощи будут сформированы за счет перераспределения сотрудников и привлечения новых специалистов в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), где из-за нежелания прививаться от COVID-19 решили уволиться 26 медиков.
Новые бригады скорой помощи будут сформированы за счет перераспределения сотрудников и привлечения новых специалистов в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), где из-за нежелания прививаться от COVID-19 решили уволиться 26 медиков.
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