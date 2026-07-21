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Срочно! 9 погибших и 77 раненых после ударов ВСУ

Срочно! 9 погибших и 77 раненых после ударов ВСУ

В частности, во время удара дрона по автобусу, который перевозил граждан в Шебекино, пять человек, включая несовершеннолетнего мальчика и четыре женщины, скончались от полученных травм.

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