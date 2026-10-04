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Регионы России

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Бывший премьер Польши потребовал отчёта от Киева по военной помощи

Бывший премьер Польши потребовал отчёта от Киева по военной помощи

Миллер отметил, что существующие сомнения в честности использования средств «общеизвестны». Он выступил за приостановку помощи Киеву до получения официального отчёта о том, как были использованы польские ресурсы.

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