Бывший премьер Польши потребовал отчёта от Киева по военной помощи

Миллер отметил, что существующие сомнения в честности использования средств «общеизвестны». Он выступил за приостановку помощи Киеву до получения официального отчёта о том, как были использованы польские ресурсы.
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Он что, действитеьь верит, что наркоша будет перед ним отчитываться?