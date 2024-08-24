Ритуальщики предложили тюменцам альтернативу психотерапии

Ритуальные агентства предлагают тюменцам пройти гроботерапию, как альтернативу психотерапии. Представитель одного из городских салонов ритуальных услуг Василий Резиков считает, что этот новый способ является не менее действенным, чем привычные всем методы.
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