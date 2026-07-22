Павел Титов: что стало с партийцем, который выступил против передачи Крыма УССР

Он был одним из тех, кого советская система выдвинула наверх, но затем безжалостно сломала. Павел Иванович Титов — имя, которое сегодня мало что скажет широкой публике, но в начале 1950-х годов этот человек занимал пост первого секретаря Крымского областного комитета партии и обладал реальной властью на полуострове.