Павел Титов: что стало с партийцем, который выступил против передачи Крыма УССР

Он был одним из тех, кого советская система выдвинула наверх, но затем безжалостно сломала. Павел Иванович Титов — имя, которое сегодня мало что скажет широкой публике, но в начале 1950-х годов этот человек занимал пост первого секретаря Крымского областного комитета партии и обладал реальной властью на полуострове.
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