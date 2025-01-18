Страница Центра сообщества Avowed в Steam была полностью закрыта, а у некоторых иг...

Страница Центра сообщества Avowed в Steam была полностью закрыта, а у некоторых игра исчезла из библиотекиСо страницей Avowed в Steam происходит что-то странное: раздел Центра сообщества был полностью закрыт, а игроки сообщают, что игра исчезла из их библиотеки.