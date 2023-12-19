Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    По моему мнению поражать кинжалами не экономику,которой на Украине по большому счету нет,а преступный режим  неонацис...Российские истреб...
  • V K
    Россия - страна победитель, а Япония - проигравшая сторона во Второй мировой войне. Её дело - молчать и не отсвечивать.В Японии сочли не...
  • Людмила Абрамова
    власти пора с мигрантами разобраться..их беспредел уже все границы переходит..СМИ кишит их высказываниями и геройства...Дело молодых: сто...

«Полярный экспресс»: Россия прокладывает трансевразийскую линию связи

«Полярный экспресс»: Россия прокладывает трансевразийскую линию связи

На прошлой неделе стартовал третий этап строительства трансевразийской волоконно-оптической линии. При этом I и II очереди уже достраиваются и, согласно плану, будут запущены в первом квартале следующего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх