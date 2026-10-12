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МОСИНФОРМ

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Собянин открыл для движения реконструированную Шелепихинскую набережную

Собянин открыл для движения реконструированную Шелепихинскую набережную

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для движения реконструированную Шелепихинскую набережную, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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