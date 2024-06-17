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В Белгороде мужчина убил пожилую мать

В Белгороде мужчина убил пожилую мать

В Белгороде суд рассмотрит дело против местного жителя, обвиняемого в убийстве своей пожилой матери. По информации, полученной из регионального управления Следственного комитета России, вечером 27 октября 2023 года пьяный мужчина в летней кухне частного дома ссорился с матерью и нанес ей серьезные телесные повреждения.

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