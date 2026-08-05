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Аргументы недели

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Экономист Сазанова: молодёжь тратит 70% доходов на доставку еды, кофе и такси

Экономист Сазанова: молодёжь тратит 70% доходов на доставку еды, кофе и такси

Молодые люди готовы отдавать львиную долю своих заработков за бытовой комфорт. По словам кандидата экономических наук Светланы Сазановой, около семидесяти процентов бюджета уходит на такси, транспорт и доставку готовой еды с кофе на вынос.

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