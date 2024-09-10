SH: Ascension взяла Эмми, опровержение переноса GTA6, сценарист Days Gone против Astro Bot… С...

SH: Ascension взяла Эмми, опровержение переноса GTA6, сценарист Days Gone против Astro Bot…Сценарист Days Gone не рад отсылке в Astro Bot, техническая презентация будущего PlayStation — уже сегодня, фанат «исправил» трейлер фильма Minecraft, Oxenfree уберут с itch.