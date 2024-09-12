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Чита вошла в ТОП-11 городов России по росту цен на аренду квартир

Чита вошла в ТОП-11 городов России по росту цен на аренду квартир

В Чите за август произошел рост цен на аренду квартир. Это касается двух- и трёхкомнатных квартир, стоимость аренды которых увеличилась на 11,2% и 7,3% соответственно, сообщается на портале «Мир квартир».

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