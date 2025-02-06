Депутат Алтухов: Осознанный отказ от алкоголя работает лучше запретов

Тему изменения возрастного ценза для продажи алкоголя с 18 до 21 года следует тщательно обдумать, более эффективным инструментом в данной сфере является осознанный отказ от спиртного и пропаганда здорового образа жизни.
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