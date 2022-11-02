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Шестеркин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков «Филадельфии»

Игорь Шестеркин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков «Филадельфии».  Российский вратарь был признан 2-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (1:0 ОТ).

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