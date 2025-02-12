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Царьград

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18 километров трассы у границы с Казахстаном будет отремонтировано в Новосибирской области

18 километров трассы у границы с Казахстаном будет отремонтировано в Новосибирской области

В 2025 году запланирован ремонт наиболее «убитых» участков трассы у границы с Казахстаном.В Новосибирской области объявили, что в 2025 году отремонтируют в общей сложности 18 км автодороги в Кочковском районе, что у границы с Казахстаном.

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