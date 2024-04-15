Выездные презентации о Петербурге проведут в городах Серебряного ожерелья России

Около 35 процентов туристов совмещают путешествие в Северную столицу с поездкой по другим городам Специалистам туристских компаний с 22 по 25 апреля расскажут о возможностях для путешествий в Северную столицу: серия выездных презентаций «Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!» пройдёт в Череповце, Вологде, Архангельске и Мурманске, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по развитию туризма.
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