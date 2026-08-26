Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 923 подписчика

Собянин: За 7 месяцев на городском транспорте совершено почти 2,5 млрд поездок

Собянин: За 7 месяцев на городском транспорте совершено почти 2,5 млрд поездок

Общественный транспорт Москвы продолжает набирать популярность среди жителей и гостей столицы. За первые семь месяцев 2026 года пассажиры совершили на всех его видах 2,46 млрд поездок – это на 76 млн больше результата за аналогичный период прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии