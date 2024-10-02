Татьяна Голикова: Всероссийское казачье общество активно развивается

В 2025 году финансирование Всероссийского казачьего общества увеличится на 137,8 млн рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, сообщает РИА "Новости".