Татьяна Голикова: Всероссийское казачье общество активно развивается

В 2025 году финансирование Всероссийского казачьего общества увеличится на 137,8 млн рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, сообщает РИА "Новости".
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