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Федор Емельяненко про завершение карьеры: «Я уже сделал то, ради чего возвращался»

Ветеран ММА Федор Емельяненко рассказал, когда проведет последний бой в карьере. — Про ваше будущее. 18 ноября в Чикаго, наверняка, вы будете обсуждать своего следующего соперника.

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