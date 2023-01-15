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Глава UFC восхитился братом Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC восхитился братом Хабиба Нурмагомедова

Единоборства , 15 янв, 11:38  0  Глава UFC: «Умар Нурмагомедов готов ко всему, что мы предложим, я восхищаюсь этим парнем» Дэйна Уайт заявил, что непобежденный Умар Нурмагомедов вернется в США уже через неделю и готов провести бой с любым предложенным соперником Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency) Глава UFC Дэйна Уайт заявил на пресс-конференции, что ему нравится подход российского бойца Умара Нурмагомедова, который готов провести следующий поединок уже в марте.

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