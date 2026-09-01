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The Eurasia Daily news agency

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The target is Turkey: Is Israel preparing for a new war?

The target is Turkey: Is Israel preparing for a new war?

At the end of August, the Israeli Air Force attacked the runway of the Syrian airbase Abu al-Duhur. Presumably, the blow was inflicted on the positions of the Turkish military.

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