The target is Turkey: Is Israel preparing for a new war?

At the end of August, the Israeli Air Force attacked the runway of the Syrian airbase Abu al-Duhur. Presumably, the blow was inflicted on the positions of the Turkish military.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым