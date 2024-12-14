В Севастополе подростка сбили на пешеходном переходе По предварительным данным Госавтоинспекции, 14 декабря в 18:35 в районе дома №44 по улице Хрусталёва, 63-летняя водитель автомобиля Рeugeot, произвела наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.