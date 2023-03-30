РБК: компания МТС заменит яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами

Российская компания-оператор связи МТС сообщила о планах провести ребрендинг, в ходе которого откажется от логотипа в виде яйца и заменит его на красный квадрат с буквами названия фирмы, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
Российская компания-оператор связи МТС сообщила о планах провести ребрендинг, в ходе которого откажется от логотипа в виде яйца и заменит его на красный квадрат с буквами названия фирмы, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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