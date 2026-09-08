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Захарова: Гросси продолжает уклоняться от признания вины Киева в атаках на ЗАЭС

Захарова: Гросси продолжает уклоняться от признания вины Киева в атаках на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает уклоняться от признания вины киевского режима в атаках на объекты инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) и убийстве её сотрудников.

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