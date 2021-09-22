Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США выросли примерно на 1%, поскольку опасения по поводу возможного дефолта китайского девелопера Evergrande ослабли, и инвесторы анализировали итоги заседания ФедеральОсновные фондовые индексы США выросли примерно на 1%, поскольку опасения по поводу возможного дефолта китайского девелопера Evergrande ослабли, и инвесторы анализировали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).