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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США выросли примерно на 1%, поскольку опасения по поводу возможного дефолта  китайского девелопера Evergrande ослабли, и инвесторы анализировали итоги заседания ФедеральОсновные фондовые индексы США выросли примерно на 1%, поскольку опасения по поводу возможного дефолта  китайского девелопера Evergrande ослабли, и инвесторы анализировали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

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