Reuters сообщило, что агенты OpenAI использовали более 10 сайтов для обмена данными. В компании заявили, что инцидент, связанный с Hugging Face, оказался масштабнее, чем предполагалось, и началось расследование по этому поводу.
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