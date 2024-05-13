Депутаты Бундестага поддержали предложение о сбивании ракет РФ с территорий стран НАТО Ирэн ОрлонскаяВ статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отмечается поддержка несколькими немецкими парламентариями идеи использования западных зенитных комплексов с территории стран НАТО для борьбы с российскими ракетами, летящими над Украиной.
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