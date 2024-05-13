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  • Eduard
    Совсем оборзели фюреры в шортах?Депутаты Бундеста...
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    Я вообще предлогаю ваести войска в Берлин в качестве защиты нашегр Прсольства,можно и до Греции ввести для защиты рус...Депутаты Бундеста...
  • Eduard
    Точно,Депутаты Бундеста...

Депутаты Бундестага поддержали предложение о сбивании ракет РФ с территорий стран НАТО

Депутаты Бундестага поддержали предложение о сбивании ракет РФ с территорий стран НАТО

Депутаты Бундестага поддержали предложение о сбивании ракет РФ с территорий стран НАТО Ирэн ОрлонскаяВ статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отмечается поддержка несколькими немецкими парламентариями идеи использования западных зенитных комплексов с территории стран НАТО для борьбы с российскими ракетами, летящими над Украиной.

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Комментарии
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Eduard
Точно,
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7 час.
Eduard
Я вообще предлогаю ваести войска в Берлин в качестве защиты нашегр Прсольства,можно и до Греции ввести для защиты руссо-туристо! Тгже наснем придумывать Законы под свои интересы!
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7 час.
Eduard
Совсем оборзели фюреры в шортах?
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7 час.

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