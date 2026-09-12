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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Трактора» о Кравцове: «Все предложения соразмерны его статусу. Он важная часть коллектива, не рассматриваем обмен или расторжение контракта»

Гендиректор « Трактора » Иван Савин высказался о ситуации с Виталием Кравцовым , отметив, что клуб не рассматривает обмен или расторжение контракта с форвардом.

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