Традиции и запреты: как провести Михайловскую родительскую субботу и День святителя Павла 18 и 19 ноября Елена ГалицкаяВ ближайший выходной, 18 ноября, православные россияне будут отмечать Михайловскую родительскую субботу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии