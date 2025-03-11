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Царьград

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Прокуратура Самары выиграла дело в пользу участника СВО, который сейчас находится "за ленточкой"

Прокуратура Самары выиграла дело в пользу участника СВО, который сейчас находится "за ленточкой"

В Самаре военнослужащему вернули средства, списанные приставами.В самарское надзорное ведомство поступила жалоба от мужчины, проходящего службу на специальной военной операции, связанная с неправомерными действиями судебных приставов.

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