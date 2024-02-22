Аллен Айверсон: «После встречи с Кевином Джонсоном я разрыдался»

«Не забуду мою первую игру против Кевина Джонсона. Я не уступал ему в скорости, но у него была психология Джона Стоктона… КейДжей все время убегал от меня, открывался в «бэкдорах», просто уничтожал меня из-за того, что обманывал меня постоянно.