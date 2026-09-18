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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голубев об игре за «Барс»: «Пригласили как дядьку-наставника. Если позовут в КХЛ, буду рад сыграть. Но в ВХЛ играть где-то еще уже не хочу – проще закончить тогда»

Форвард Денис Голубев рассказал об игре за «Барс» в Olimpbet ВХЛ.  35-летний победитель МЧМ-2011 второй сезон проводит в фарм-клубе «Ак Барса».

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