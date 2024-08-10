Специалисты Свердловской службы скорой медицинской помощи получают новые знания в области акушерства и неонатологии

На Среднем Урале для врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи специалисты проводят серию обучающих семинаров по оказанию неотложной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям.
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